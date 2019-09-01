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Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 07 Eylül 2019 - Yorum: 0

Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Silme Nasıl Yapılır?Instagram'da bilgisayardan fotoğraf silmek mümkündür. Belki bilmeyenler olabilir. Normalde mümkün olmayan bu durumu, mobil versiyona giriş yaparak mümkün kılıyoruz. Eğer Instagram üzerinde paylaştığınız fotoğrafları, bilgisayar kullanarak, kalıcı olarak silmek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemenizi tavsiye ediyoruz.

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Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Instagram ana sayfasına gelin.

2) Klavyedeki F12 tuşuna basın.

3) Geliştirici araçlarındaki "mobil" butonuna tıklayın.

Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Silme Nasıl Yapılır?

4) Şimdi ise klavyedeki F5 tuşuna basarak, sayfayı yenileyin.

5) Yüklediğiniz resmin sağ kısmındaki "üç nokta" butonuna tıklayın.

Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Silme Nasıl Yapılır?

6) Açılan penceredeki Sil butonuna tıklayarak fotoğrafı silebilirsiniz.

Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Silme Nasıl Yapılır?

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