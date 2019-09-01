Instagram'da bilgisayardan fotoğraf silmek mümkündür. Belki bilmeyenler olabilir. Normalde mümkün olmayan bu durumu, mobil versiyona giriş yaparak mümkün kılıyoruz. Eğer Instagram üzerinde paylaştığınız fotoğrafları, bilgisayar kullanarak, kalıcı olarak silmek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemenizi tavsiye ediyoruz.

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Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Instagram ana sayfasına gelin.

2) Klavyedeki F12 tuşuna basın.

3) Geliştirici araçlarındaki "mobil" butonuna tıklayın.

4) Şimdi ise klavyedeki F5 tuşuna basarak, sayfayı yenileyin.

5) Yüklediğiniz resmin sağ kısmındaki "üç nokta" butonuna tıklayın.

6) Açılan penceredeki Sil butonuna tıklayarak fotoğrafı silebilirsiniz.