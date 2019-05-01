Instagram ile ilgili bir önceki içeriğimizde, takip ettiğiniz hesapları görmek adına yapmanız gerekenleri aktarmıştık sizlere. Şimdi ise Instagram'da sizi takip edenleri görmek ile ilgili adımları paylaşacağız. Profili Düzenle butonuna tıkladıktan sonra, sol menüdeki Gizlilik ve Güvenlik menüsüne tıklayın. Ardından Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıkladıktan sonra da, Bağlantılar başlığı altında yer alan Seni takip eden hesaplar'daki bağlantıyı takip ederek, sizi takip eden hesapların listesini görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: Instagram Önceki Profil Bilgileri Nasıl Görüntülenir?

Instagram Beni Takip Edenleri Nasıl Görebilirim?