Instagram, yaptığınız aramaları kayıt altına almaktadır. Ancak instagram arama geçmişi silme işlemi elbette mümkün durumda. Yaptığınız aramalar doğrultusunda, karşınıza reklamlar çıkabilir, ilgi alanınıza göre içeriklerle de karşılaşabilirsiniz. Dolayısı ile Instagram arama geçmişi silmek istiyorsanız, yapmanız gereken çok basit bir işlemdir. Hesap Hareketleri bölümünde yer alan, Arama geçmişi bağlantısına tıklayınız. Ardından ise Arama Geçmişini Temizle bağlantısına dokunun. Onay penceresinde çıkan buton ile onay sağlayarak, bu zamana kadar yaptığınız tüm aramaları silebilirsiniz.
Instagram Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:11 - Tarih: 29 Nisan 2019 - Yorum: 0
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