Herhangi bir input butonuna tıkladığınız zaman tarayıcı bazında değişebilecek bir biçimde “mavi çerçeve” çıkmaktadır. Ben bu durumu tasarım açısından pek beğenmiyorum. Dolayısı ile sitenizdeki tüm input’lara tıklandığı zaman, ortaya çıkan bu mavi çerçeveyi kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir tarayıcıda benzeri bir çerçeve çıkmayacaktır. Aşağıdaki kodu ise CSS bölümünüze eklemeniz yeterli olacaktır. Farklı bir aksiyona isekesinlikle gerek bulunmamaktadır.

Input’lardaki Mavi Çerçeve Kaldırma Nasıl Yapılır?