Steam platformu üzerinden açık betası başlatılan Injustice 2 oyunu için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri açıklandı. Konsollara eklenen tüm karakterleri içerisinde barındıracak olan ve Injustice 2: Ultimate Edition adı altında gelecek olan oyun, PC platformu için 14 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Bilgisayarınızın oyun için hazır olup olmadığını anlamak adına aşağıdaki sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Injustice 2 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: (64 bit) Windows 7 / Windows 10

(64 bit) Windows 7 / Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-750 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

Intel Core i5-750 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 1050/ AMD Radeon HD 7850 ya da AMD Radeon RX 550

NVIDIA GeForce GTX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 1050/ AMD Radeon HD 7850 ya da AMD Radeon RX 550 RAM: 8 GB

8 GB Direct X: Version 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri