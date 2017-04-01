Steam platformu üzerinden açık betası başlatılan Injustice 2 oyunu için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri açıklandı. Konsollara eklenen tüm karakterleri içerisinde barındıracak olan ve Injustice 2: Ultimate Edition adı altında gelecek olan oyun, PC platformu için 14 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Bilgisayarınızın oyun için hazır olup olmadığını anlamak adına aşağıdaki sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.
Injustice 2 PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: (64 bit) Windows 7 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-750 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 1050/ AMD Radeon HD 7850 ya da AMD Radeon RX 550
- RAM: 8 GB
- Direct X: Version 11
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: (64 bit) Windows 7 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-2100 3.10 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 ya da RX 570
- RAM: 8 GB
- Direct X: Version 11
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