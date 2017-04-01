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Injustice 2′nin Sistem Gereksinimleri Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:39 - Tarih: 08 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Injustice 2nin Sistem Gereksinimleri GeldiSteam platformu üzerinden açık betası başlatılan Injustice 2 oyunu için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri açıklandı. Konsollara eklenen tüm karakterleri içerisinde barındıracak olan ve Injustice 2: Ultimate Edition adı altında gelecek olan oyun, PC platformu için 14 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Bilgisayarınızın oyun için hazır olup olmadığını anlamak adına aşağıdaki sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Injustice 2nin Sistem Gereksinimleri Geldi

Injustice 2 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: (64 bit) Windows 7 / Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-750 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 1050/ AMD Radeon HD 7850 ya da AMD Radeon RX 550
  • RAM: 8 GB
  • Direct X: Version 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: (64 bit) Windows 7 / Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i3-2100 3.10 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 ya da RX 570
  • RAM: 8 GB
  • Direct X: Version 11
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