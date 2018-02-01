İnanılmaz Aile 2 için Yeni Fragman Geldi

Ülkemizde 2005 yılında ilk animasyon filmi ile vizyona girmesiyle birlikte en sevilen süper kahraman ailesi olan Incredibles, uzun bir aranın ardından nihayet ikinci filmiyle tekrar beyaz perdedeki yerini almaya hazırlanıyor. İnanılmaz Aile 2 filmi için yayınlanan yeni fragman ile kahramanlarımızı zorlu bir görevin beklediğini görüyoruz. Ailenin annesinin gizli bir göreve çağrılmasıyla birlikte çocuklara Mr. Incredible’ın bakması gerekiyor ve onun çektiği zorluklar da fragmanda eğlenceli bir şekilde gösteriliyor. 15 Haziran‘da vizyona girecek olan İnanılmaz Aile 2′nin yeni videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.