IMDb, 2017′nin En Beğenilen Yabancı Dizilerini Açıkladı

2017‘nin sonuna yaklaşırken, IMDb tarafından senenin en yüksek puanlamaya sahip televizyon yapımları açıklandı. En beğenilen televizyon yapımı olarak bazılarının aklına Game of Thrones gelse de, zirvede BBC’nin ünlü belgeseli Planet Earth II yer alıyor. Onu da Netflix’in yeni dizisi The Punisher ve The Marvelous Mrs. Maisel takip ediyor. Bazı kişiler tarafından daha farklı olması gerektiği söylenen listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

IMDb En Yüksek Puanlı Televizyon Dizileri