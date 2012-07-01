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IMDb, 2017′nin En Beğenilen Yabancı Dizilerini Açıkladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:49 - Tarih: 26 Aralık 2017 - Yorum: 0
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IMDb, 2017'nin En Beğenilen Yabancı Dizilerini Açıkladı2017‘nin sonuna yaklaşırken, IMDb tarafından senenin en yüksek puanlamaya sahip televizyon yapımları açıklandı. En beğenilen televizyon yapımı olarak bazılarının aklına Game of Thrones gelse de, zirvede BBC’nin ünlü belgeseli Planet Earth II yer alıyor. Onu da Netflix’in yeni dizisi The Punisher ve The Marvelous Mrs. Maisel takip ediyor. Bazı kişiler tarafından daha farklı olması gerektiği söylenen listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

IMDb, 2017'nin En Beğenilen Yabancı Dizilerini Açıkladı

IMDb En Yüksek Puanlı Televizyon Dizileri

  • Planet Earth II – 9.6
  • The Punisher – 8.9
  • The Marvelous Mrs. Maisel – 9.0
  • Dark – 8.8
  • Mindhunter – 8.7
  • Big Little Lies – 8.6
  • The Handmaid’s Tale – 8.6
  • Twin Peaks – 8.6
  • Feud – 8.6
  • Taboo – 8.6
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