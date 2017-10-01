IHS’nin Cloud Sunucu Sihirbazı ile Sunucunuzu Hemen Hazırlayın

1999 senesinden bugüne özellikle sunucu, veri merkezi ve domain bazında hizmet sağlayan IHS Telekom, Türkiye’nin en büyük firmaları arasında yer alıyor. Bugün baktığımızda, birçok alan adınının IHS’ye kayıtlı olduğunu görebilmek mümkün. Nitekim, Teknobeyin.com olarak biz de tüm domain ve cloud sunucu hizmetlerini IHS’den satın alıyoruz. Bugün ise, içimden IHS ile ilgili bir içerik kaleme almak geldi. IHS’nin Cloud Sunucu Sihirbazı‘nı hiç inceleme fırsatınız oldu mu acaba?

Türkiye’nin En Büyük Domain Firması: IHS Telekom

Bu aracı kullanarak mevcut sunucu konfigürasyonunuzu sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. RAM sayısı, CPU miktarı ve Disk gibi birçok konuda ayarlama yapabiliyorsunuz. Eğer sağlıklı, dinamik ve efektif bir çözüm ortağı arıyorsanız, biz IHS Telekom’u rahatlıkla tavsiye edebiliriz. 7/24 destek hizmeti ile siz de bu firmadan çözüm alabilir, artık sadece projelerinize odaklanmayı düşünebilirsiniz.

Her Şey için Teşekkürler IHS Teknik Destek Ekibi…