IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı, bu sene de oldukça efektif bir şekilde geçecek gibi görünüyor. Etkinliğin temel amacının ise, teknolojinin geldiği konumu ve gelecekte yaşayacağı ivmesini sorgulamak olduğu dile getirilebilir. Elbette, konular yalnızca bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; Akıllı Şehirler, Ödeme Teknolojileri, Veri Güvenliği ve Yapay Zekâ gibi konulara da ışık tutulacak. Sürpriz çekiliş ve hediyelerin de sahiplerini bulacağı etkinliğin tarihi ise 13 Mayıs 2017. İTÜ Maçka Kampüsü‘nde gerçekleşecek olan etkinliğe, alanında önemli isimler de konuşmalar gerçekleştirecek. Etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz. Etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza Teknobeyin.com olarak kolaylıklar diliyoruz.

Adresler: Etkinliğin Web Sitesi — Kayıt Sayfası