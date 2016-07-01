Geçmiş zamanlarda çizgi efektli yazı yazma konusunda bir içerik kaleme almıştım. Ancak şu sıralar Responsive kavramına takılmış durumdayım. Hazırladığım veya editlediğim her şeyin Responsive olmasına, büyük – küçük ekranlarda sorunsuz çalışmasına özen gösteriyorum. Bu yüzden sizlerle bir içinden çizgi geçen başlık yapımı daha paylaşıyor olacağım. Bu paylaşımdaki kodlar, temanızdaki Responsive uyumluluğuna göre bağlı olarak da %100 Responsive olarak çalışmaktadır.

AYRICA: Input’lardaki Mavi Çerçeve Kaldırma Nasıl Yapılır?

İçinden Çizgi Geçen Başlık Yapımı (Alternatif Versiyon)

1) CSS kodlarımız aşağıdaki gibidir.

.sidebar h2{

margin-right:0!important;

padding-left:0!important;

position:relative;

text-align:left;

overflow:hidden;

margin-left:0!important;

}

.sidebar h2:after{

content: "";

display: block;

border-top: 2px solid #374760;

width: 100%;

height: 2px;

position: absolute;

top: 50%;

z-index: 0;

}

.sidebar h2 span {

padding-right:10px!important;

background: #fff!important;

display: inline-block;

position: relative!important;

z-index: 1!important;

}



2) HTML kodlarımız ise aşağıdaki gibidir.

<h2 class='title'><span>Tavsiye</span></h2>

Örnek Görünüm