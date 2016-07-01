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İçinden Çizgi Geçen Başlık Yapımı (Alternatif Versiyon)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:57 - Tarih: 02 Mart 2019 - Yorum: 0
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İçinden Çizgi Geçen Başlık Yapımı (Alternatif Versiyon)Geçmiş zamanlarda çizgi efektli yazı yazma konusunda bir içerik kaleme almıştım. Ancak şu sıralar Responsive kavramına takılmış durumdayım. Hazırladığım veya editlediğim her şeyin Responsive olmasına, büyük – küçük ekranlarda sorunsuz çalışmasına özen gösteriyorum. Bu yüzden sizlerle bir içinden çizgi geçen başlık yapımı daha paylaşıyor olacağım. Bu paylaşımdaki kodlar, temanızdaki Responsive uyumluluğuna göre bağlı olarak da %100 Responsive olarak çalışmaktadır.

AYRICA: Input’lardaki Mavi Çerçeve Kaldırma Nasıl Yapılır?

İçinden Çizgi Geçen Başlık Yapımı (Alternatif Versiyon)

1) CSS kodlarımız aşağıdaki gibidir.

.sidebar h2{
margin-right:0!important;
padding-left:0!important;
position:relative;
text-align:left;
overflow:hidden;
margin-left:0!important;
}
.sidebar h2:after{
content: "";
display: block;
border-top: 2px solid #374760;
width: 100%;
height: 2px;
position: absolute;
top: 50%;
z-index: 0;
}
.sidebar h2 span {
padding-right:10px!important;
background: #fff!important;
display: inline-block;
position: relative!important;
z-index: 1!important;
}

2) HTML kodlarımız ise aşağıdaki gibidir.

<h2 class='title'><span>Tavsiye</span></h2>

Örnek Görünüm

İçinden Çizgi Geçen Başlık Yapımı (Alternatif Versiyon)

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