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Hunt: Showdown için Yeni Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:26 - Tarih: 15 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Hunt: Showdown için Yeni Oynanış Videosu GeldiCrytek USA tarafından geliştirilen korku temalı Hunt: Showdown için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Co-op oynanışa odaklanan oyun için yayınlanan videoda tek başımıza ilerlerken neler ile karşılaşabileceğimiz, ekipmanlar, silahlar ve atmosferi biraz da olsa görebiliyoruz. Çıkış tarihi henüz netlik kazanmamış olan Hunt: Showdown için yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca daha önceden paylaşılan 12 dakikalık diğer videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. İyi seyirler…

Hunt: Showdown için Yeni Oynanış Videosu Geldi

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