Crytek USA tarafından geliştirilen korku temalı Hunt: Showdown için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Co-op oynanışa odaklanan oyun için yayınlanan videoda tek başımıza ilerlerken neler ile karşılaşabileceğimiz, ekipmanlar, silahlar ve atmosferi biraz da olsa görebiliyoruz. Çıkış tarihi henüz netlik kazanmamış olan Hunt: Showdown için yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca daha önceden paylaşılan 12 dakikalık diğer videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. İyi seyirler…