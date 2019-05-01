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Huawei Y9 Prime (2019) Tanıtıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:58 - Tarih: 13 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Huawei Y9 Prime (2019)Huawei orta segmente hitap eden Y9 Prime (2019) model akıllı telefonunu duyurdu. 2018 modelinden ziyade Huawei P Smart Z ile daha çok benzerlik gösteren yeni model, Kirin 710 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. 6,59 inç boyutunda 2.5d eğimli ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip ola akıllı telefon, microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 64 GB ve 128 GB'lık hafıza seçenekleri ile geliyor.

Huawei Y9 Prime (2019) Tanıtıldı

Huawei Y9 Prime (2019) Özellikleri

163.5×77.3×8.8mm ölçülerinde ve 196.8 gram ağırlığında olan Huawei Y9 Prime (2019), 16 MP çözünürlüğünde açılır-kapanır ön kameraya ek olarak, arka tarafında da 16 MP ana + 2 MP ikincil sensör ve 8 MP ultra geniş açılı kamera sistemiyle geliyor. Ayrıca cihazın parmak izi sensörü de arka tarafında yer alıyor.

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile Android 9 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkacak olan akıllı telefon, 4.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Cihazın fiyatı henüz açıklanmasa da yaklaşık 300 dolarlarda olması bekleniyor.

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