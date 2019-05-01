Huawei orta segmente hitap eden Y9 Prime (2019) model akıllı telefonunu duyurdu. 2018 modelinden ziyade Huawei P Smart Z ile daha çok benzerlik gösteren yeni model, Kirin 710 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. 6,59 inç boyutunda 2.5d eğimli ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip ola akıllı telefon, microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 64 GB ve 128 GB'lık hafıza seçenekleri ile geliyor.

Huawei Y9 Prime (2019) Tanıtıldı

163.5×77.3×8.8mm ölçülerinde ve 196.8 gram ağırlığında olan Huawei Y9 Prime (2019), 16 MP çözünürlüğünde açılır-kapanır ön kameraya ek olarak, arka tarafında da 16 MP ana + 2 MP ikincil sensör ve 8 MP ultra geniş açılı kamera sistemiyle geliyor. Ayrıca cihazın parmak izi sensörü de arka tarafında yer alıyor.

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile Android 9 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkacak olan akıllı telefon, 4.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Cihazın fiyatı henüz açıklanmasa da yaklaşık 300 dolarlarda olması bekleniyor.