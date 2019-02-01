Huawei Y7 Pro 2019 Tanıtıldı ve Ülkemizde Satışa Çıktı

Ülkemizdeki satışlarının giderek yükseldiği Huawei, yeni modeli Y7 Pro 2019‘u tanıttı. Akıllı telefon, şimdilik sadece siyah rengi ve ithalatçı garantisiyle ülkemizde satışa sunuldu. Telefonunun fiyatından önce teknik özelliklerine kısaca bakarsak; 6,2 inçlik 1520×720 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü Snapdragon 450 işlemcisi, Adreno 506 grafik birimi ve 3 GB RAM belleğinden alıyor. 32 GB dahili depolama, 4.000 mAh bataryası, çift SIM kart desteği ve yüz tanıma sistemi ile dikkat çeken Huawei Y7 Pro 2019, kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor.

Kamera kısmında da ön tarafında 16 MP kameraya sahip olan model, arka tarafında ise F1.8 diyafram açıklıklı 13 MP ve derinlik için 2 MP çift kamera ile geliyor. Bu özelliği sayesinde de arkası bulanık fotoğraflar çekilebiliyor.

Akıllı telefonun ülkemizdeki fiyat etiketi ise 1.799 TL olarak belirlenmiş.