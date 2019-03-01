Huawei Y6 2019 Tanıtıldı

Huawei, geçen ay Y6 Pro 2019 modelinin tanıtımını yapmasının ardından şimdi de Pro olmayan modelini duyurdu. Pro versiyonunda parmak izi yokken Huawei Y6 2019, parmak izi okuyucu desteği ile geliyor. 6.09 inçlik HD+ çözünürlüklü ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio A22 işlemcisinden ve 3 GB RAM belleğinden alıyor. MicroSD kart desteği ile arttırılabilir 32 GB depolama alanını ve 3.020 mAh’lık bataryayı bünyeside barındıran akıllı telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ve EMUI 9 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak.

Huawei Y6 2019 Özellikleri

Ön tarafında 8 MP çözünürlüklü kameraya ek olarak arka tarafında da 13 MP kamera bulunduran Huawei Y6 2019, üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek.

Akıllı telefonunun fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz belli değil.