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Huawei P9 Serisi 12 Milyon Satış Rakamını Geçti

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:35 - Tarih: 27 Mart 2017 - Yorum: 0
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Huawei P9 Serisi 12 Milyon Satış Rakamını GeçtiGeçen yıl görücüye çıkarılan ve dikkatleri çeken Huawei P9 serisi, popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Leica ile işbirliğinin ardından ilk ürün olan P9 amiral gemisi serisi, firmanın en çok satan akıllı telefon serisi olma özelliğine sahip. Yapılan açıklamaya göre de Huawei P9 serisi, 1 yılda toplamda 12 milyon satış rakamını geride bırakmış. Firma yetkilileri geçtiğimiz ay duyurdukları Huawei P10′un da 10 milyon satış barajını geçeceğinden emin.  Son olarak toplam akıllı telefon satış rakamları ile Apple’a yaklaşan Huawei, iki yıl içerisinde teknoloji devini geride bırakacağını düşünürken, 2021 yılında da Samsung’u geçerek pazarın lideri olma hedefleri doğrultusunda çalışıyor.

Huawei P9 Serisi 12 Milyon Satış Rakamını Geçti

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