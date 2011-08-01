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Huawei P30 Pro, Galaxy S10+ ve iPhone Xs Max Kamera Karşılaştırması (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 05 Ekim 2019 - Yorum: 0

Huawei P30 ProMrwhosetheboss adlı YouTube kanalı Huawei P30 ProSamsung Galaxy S10+ ve Apple iPhone Xs Max akıllı telefonlarının kameralarını karşı karşıya getirdi. Videoyu incelediğimizde iPhone Xs Max en doğal renkleri verirken, gece çekimlerinde ise Huawei P30 Pro açık ara farkla öne çıkıyor. Ayrıca P30 Prozoomlu çekimlerdeki başarısıyla da dikkatleri çekiyor. Ultra geniş açı çekimlerinde de P30 Pro ve Galaxy S10+, iPhone'un gerisinde kalıyor.

Huawei P30 Pro, Galaxy S10+ ve iPhone Xs Max Kamera Karşılaştırması

Ağır çekim videolarda ise Huawei P30 Pro, rakiplerine nazaran geride kalıyor. Detaylı bir şekilde kamera performans testini izlemek için aşağıdaki oynatıcıyı kullanabilirsiniz. İyi seyirler...

Huawei P30 Pro, Galaxy S10+ ve iPhone Xs Max Kamera Performansı

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