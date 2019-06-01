Huawei Mate X Çıkış Tarihi Belirlendi

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, ekran kırılması sorunu nedeniyle ön siparişler iptal edilmiş ve çıkış tarihi verilmeden ertelenmişti. Galaxy Fold ile aynı zamanlarda duyurusu yapılan katlanabilir telefon Huawei Mate X için çıkış tarihi açıklandı. Samsung'un yaşadığı sorundan yaşamamak adına geliştirilmeye devam edilen Huawei Mate X, en geç eylül ayında kullanıcılar ile buluşacak.

Huawei Mate X Çıkış Tarihi

Huawei tarafından gelen açıklamaya göre katlanabilir akıllı telefon, ABD yasaklarından etkilenmeyecek ve Android işletim sistemi ile gelecek. Eylül ayından önce de raflarda görülebilecek olan akıllı telefon, en geç eylül ayında gelecek, bu da demek oluyor ki, az bir zaman kaldı.