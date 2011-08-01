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Huawei Mate Serisi Gelişim Videosu (2013-2019)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:26 - Tarih: 11 Ekim 2019 - Yorum: 0

HuaweiDüzenli Huawei kullanıcıları tarafından bilinse de diğer telefon severler Huawei Mate serisinin gelişimini bilmeyebilir. Biz de bu yazımızda, sizler için Huawei markasının Mate modellerinin 2013 yılından başlayan ve 2019'a kadar devam eden gelişimini gösteriyoruz. YouTube üzerinden paylaşılan video ile Huawei Mate serisinin modelleri ve özelliklerini izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Huawei Mate Serisi Gelişimi Video

Huawei Mate Serisi Gelişim Videosu (2013-2019)

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