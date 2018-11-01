Huawei Mate 20 Pro Dayanıklılık Testinde (Video)

Huawei‘nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro, YouTube’da dayanıklılık testleri ile tanınan JerryRigEverything kanalının videosuna konuk oldu. Ülkemizde de satılan ve üst düzey modeller arasında yer alan akıllı telefon, ilk olarak ekran çizilme testi ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca telefonun ön ve arka kameralarının da çizilmeye karşı dayanıklı cam ile korunmuş olduğunu görüyoruz. Ekrana ateş tutmanın ardından bükülme testine giren akıllı telefonun ön camı çatlıyor. Akıllı telefonun dayanıklılık testinde nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki dayanıklılık videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Huawei Mate 20 Pro Dayanıklılık Testi