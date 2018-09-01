Huawei Mate 20 Lite için Türkiye Satış Fiyatı Geldi

Ülkemizde sevilen ve tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan Huawei, geçenlerde tanıtımını yaptığı Mate 20 Lite‘ın Türkiye satış fiyatını resmi olarak açıkladı. Mate 20 ailesinin diğer üyeleri olan ve merakla beklenen Mate 20 ve Mate 20 Pro da 16 Ekim tarihinde tanıtılacak. Altın, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve çentikli bir tasarımı bulunan model, ön ekranında oldukça ince bir çerçeve ile geliyor.

6,3 inç büyüklüğünde 2340×1080 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelen Huawei Mate 20 Lite, gücünü Kirin 710 işlemcisi, Mali G51 GPU işlemcisi ve 4 GB RAM belleğinden alıyor. MicroSD kart desteği ile artırılabilir 64 GB depolama alanı sunan akıllı telefon, arka tarafında F/1.8 diyafram açıklıklı 20 MP + derinlik için 2 MP, ön tarafında ise 24 MP + 2 MP çiftli kamera yer alıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de arkasında bulunuyor. Akıllı telefonun bu kameraları sayesinde saniyede 480 kare yavaş çekim yapabildiğini de belirtelim.

3.5 mm kulaklık girişine sahip olan akıllı telefon, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor. Hızlı şarj destekli 3.750 mAh bataryaya sahip olan Huawei Mate 20 Lite, resmi açıklamalara göre 3.799 TL Türkiye satış fiyatı ile ay sonunda raflardaki yerini alacak.