Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Huawei Mate 20 Lite için Türkiye Satış Fiyatı Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:12 - Tarih: 18 Eylül 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Huawei Mate 20 LiteÜlkemizde sevilen ve tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan Huawei, geçenlerde tanıtımını yaptığı Mate 20 Lite‘ın Türkiye satış fiyatını resmi olarak açıkladı. Mate 20 ailesinin diğer üyeleri olan ve merakla beklenen Mate 20 ve Mate 20 Pro da 16 Ekim tarihinde tanıtılacak. Altın, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve çentikli bir tasarımı bulunan model, ön ekranında oldukça ince bir çerçeve ile geliyor.

Huawei Mate 20 Lite Türkiye Satış Fiyatı

6,3 inç büyüklüğünde 2340×1080 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelen Huawei Mate 20 Lite, gücünü Kirin 710 işlemcisi, Mali G51 GPU işlemcisi ve 4 GB RAM belleğinden alıyor. MicroSD kart desteği ile artırılabilir 64 GB depolama alanı sunan akıllı telefon, arka tarafında F/1.8 diyafram açıklıklı  20 MP + derinlik için 2 MP, ön tarafında ise 24 MP + 2 MP çiftli kamera yer alıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de arkasında bulunuyor. Akıllı telefonun bu kameraları sayesinde saniyede 480 kare yavaş çekim yapabildiğini de belirtelim.

3.5 mm kulaklık girişine sahip olan akıllı telefon, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor. Hızlı şarj destekli 3.750 mAh bataryaya sahip olan Huawei Mate 20 Lite, resmi açıklamalara göre 3.799 TL Türkiye satış fiyatı ile ay sonunda raflardaki yerini alacak.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.801 yazıda 8.132 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık