Huawei Mate 10 Pro’nun Türkiye Fiyatı Açıklandı (Video)

Huawei‘nin 6 inçlik AMOLED ekranda 2160×1080 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 10 Pro modeli, şirketin en iyi akıllı telefonu olarak dile getiriliyor. Yapay zeka destekli Kirin 970 yonga setinden ve 6 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon, ülkemize de kur değerlerinden ve vergilerden ötürü pahalı sayılabilecek bir fiyat ile giriyor. 128 GB dahili depolama, 4.000 mAh kapasiteli batarya, 20+12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunan Mate 10 Pro, IP67 sertikası ile su altında da çalışabiliyor.

Android 8.0 işletim sistemi ve EMUI 8 arayüzü ile gelen Huawei Mate 10 Pro, yaklaşık 799 Euro fiyat etiketine sahipken, ülkemizdeki kur artışı ve vergiler sebebiyle yaklaşık 4.299 TL fiyat etiketine sahip.