Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Huawei Mate 10 Pro’nun Türkiye Fiyatı Açıklandı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:39 - Tarih: 29 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Huawei‘nin 6 inçlik AMOLED ekranda 2160×1080 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 10 Pro modeli, şirketin en iyi akıllı telefonu olarak dile getiriliyor. Yapay zeka destekli Kirin 970 yonga setinden ve 6 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon, ülkemize de kur değerlerinden ve vergilerden ötürü pahalı sayılabilecek bir fiyat ile giriyor. 128 GB dahili depolama, 4.000 mAh kapasiteli batarya, 20+12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunan Mate 10 Pro, IP67 sertikası ile su altında da çalışabiliyor.

Android 8.0 işletim sistemi ve EMUI 8 arayüzü ile gelen Huawei Mate 10 Pro, yaklaşık 799 Euro fiyat etiketine sahipken, ülkemizdeki kur artışı ve vergiler sebebiyle yaklaşık 4.299 TL fiyat etiketine sahip.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.433 yazıda 7.883 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık