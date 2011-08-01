Huawei Mate 10 Pro ve Galaxy Note 8 Kamera Karşılaştırması (Video)

Mrwhosetheboss tarafından hazırlanan video ile Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy Note 8 telefonlarının kameraları karşı karşıya geliyor. Öncelikle Huawei Mate 10 Pro'nun 20 MP Monochrome ve 12 MP RGB olmak üzere çift arka kamerası bulunduğunu, Galaxy Note 8'de ise 12 MP'lik geniş açı ve telefoto özelliklerine sahip çift arka kameranın yer aldığını belirtelim.

Huawei Mate 10 Pro ve Galaxy Note 8 Kamera Karşılaştırması

Kamera karşılaştırması ile telefonların hangi özelliklerinin ön planda olduğunu görebiliyoruz. Saniyede 30 kare 4K çözünürlükte video çekimi yapılan denemede Note 8 görüntü sabitlemesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca fotoğraf çekiminde de karelerin daha doğal renklere sahip olduğunu görüyoruz.

Huawei Mate 10 Pro'da ise daha doygun bir görüntü görülüyor. Düşük ışık koşulları altında da her iki telefonun başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yayınlanan karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.