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Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş Kış Fotoğrafları

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:02 - Tarih: 29 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Huawei Mate 10 ProÇift kamerasının fotoğraf performansı ile dikkat çeken Huawei Mate 10 Pro, İstanbul fotoğraflarının ardından şimdi de kış temalı fotoğraf çekimleri ile karşımızda. Yüksek performansı şık bir tasarımla buluşturan akıllı telefon, fotoğraf çekmeyi sevenler için de ayrı bir tercih sebebi olacak. Huawei Mate 10 Pro’nun Leica imzalı çift arka kamerası, yapay zeka desteği sayesinde başarılı fotoğraflar çekebilmeniz için bu işi kolaylaştırıyor. Huawei Mate 10 Pro ile çekilmiş kış temalı fotoğrafları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş Kış Fotoğrafları

Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş Kış Fotoğrafları - 1

Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş Kış Fotoğrafları - 2

Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş Kış Fotoğrafları - 3

Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş Kış Fotoğrafları - 4

Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş Kış Fotoğrafları - 5

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