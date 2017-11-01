20+12 MP çözünürlüklü çift kamerası ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli Huawei Mate 10 Pro, fotoğraf performansını İstanbul fotoğraflarıyla gözler önüne seriyor. Yüksek performansını şık bir tasarım ile kullanıcılarına sunan Huawei, Mate 10 Pro modelinde kullandığı Leica imzalı lenslerin düzgün renk dağılımı, keskin kareler ve yapay zekası ile bokeh efektiyle derinlik uygulaması kullanıcıları kendisine çekiyor. İstanbul güzelliklerinin sergilendiği fotoğraf karelerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro ile Çekilmiş İstanbul Fotoğrafları