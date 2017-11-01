Huawei Mate 10 Pro için Dayanıklılık Videosu Geldi

Huawei‘nin yapay zeka destekli işlemcisi ve çift kamerası ile sağladığı fotoğraf performansı ile dikkat çeken Mate 10 Pro, JerryRigEverything YouTube kanalı tarafından dayanıklılık testine tabi tutuldu. Ekran çizilme testi ile alınan sonuç, diğer akıllı telefonlar ile benzerlik gösteriyor. Üstelik parmak izi sensörü çizilme sonucunda çalışmaya devam ediyor. Ateş ve bükülme testinden de hakkıyla çıkmayı başaran akıllı telefon, kullanıcılar tarafından takdiri hak ediyor. Paylaşılan Huawei Mate 10 Pro dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.