HTTP Header Bilgilerinizi Kontrol Etmeyi Unutmayın

HTTP Header bilgileri içerisinde, kullandığınız sunucu altyapısı ve PHP sürümüne kadar birçok bilgi bulunmaktadır. Dolayısı ile olası tehlikelerden korunmak için HTTP bilgilerinizde sadece gerekli bilgilerin yer aldığından emin olmalısınız. Örneğin, HTTP bilgileri içerisinde PHP sürümünüzün yer almasına gerek yoktur.

AYRICA: Sitenizin Hızını WebPageTest ile de Kontrol Edebilirsiniz

Bu yüzden sunucunuzu aldığınız firmadan talep ederek, bu bilgiyi gizleyebilirsiniz. Buna ek olarak, HTTP bilgilerinizi aralıklarla kontrol edebilmek için Webconfs adresini ziyaret edebilirsiniz. İlgili kutucuğa web sitenizin adını yazın ve ilerleyin. HTTP bilgileriniz ile ilgili detaylar çıkacaktır.

Not: Sucuri'nin SiteCheck servisi ile de HTTP Header bilgilerinizi kontrol edebileceğinizi hatırlatalım. Sonuç olarak, sunucu ve web sitesi güvenliği için bu gibi detayları göz önünde bulundurmaya özen gösteriniz.