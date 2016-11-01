Geçtiğimiz HTML dersleri ile ilgili yazımızda kayan yazı ile ilgili bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise HTML’de satır atlamanın nasıl yapıldığını öğreniyor olacağız. En temel HTML derslerinden bir tanesi olup, birçok statik web sayfasında gerekli de olan bir ipucu. Yani paragraf yerine örnek bir listeleme veya benzeri bir durumda satır atlamak gerektiğinde, örnekte yer alan “br” kodunu kullanabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı bir ders olmasını temenni ediyoruz.

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HTML’de Satır Atlama Nasıl Yapılır?

Örnek bir <br /> satır atlama <br /> cümlesi.

Not: Satır atlamak için <br> etiketi yerine <br /> daha uygun bir kullanım olacaktır.