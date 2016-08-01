Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

HTML ve CSS ile Dikey Menü Yapımı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:41 - Tarih: 25 Temmuz 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

HTML ve CSS ile Dikey Menü YapımıBirçok web sitesinde dikey menü görmüş olmalısınız. Bu menüler içerisinde Ana Sayfa, Hakkımızda, İletişim gibi sayfalar yer alabilmektedir. Peki, eğer siz de böyle bir menü oluşturmak istiyorsanız, ne yapacaksınız? Çünkü herkesin kodlama bilgisi yok. Bunun için CSS ve HTML konusunda araştırma yapmanız gerekecek. Bu yüzden ben sizler için örnek bir kod paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki kodları kullanarak dikey menü yapımında bulunabilirsiniz. Umarım faydalı olacaktır.

AYRICA: Ücretsiz CSS Menüler Bulabileceğiniz Önemli Bir Kaynak

HTML ve CSS ile Dikey Menü Yapımı

1) HTML kodları aşağıdaki gibidir.

<div class="vertical-menu">
<a href="#" class="active">Ana Sayfa</a>
<a href="#">Link 1</a>
<a href="#">Link 2</a>
<a href="#">Link 3</a>
<a href="#">Link 4</a>
</div>

2) CSS kodları ise aşağıdaki gibidir.

.vertical-menu {
width: 200px;
}
.vertical-menu a {
background-color: #eee;
color: black;
display: block;
padding: 12px;
text-decoration: none;
}
.vertical-menu a:hover {
background-color: #ccc;
}
.vertical-menu a.active {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}

Kaynak: W3Schools

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.745 yazıda 8.120 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık