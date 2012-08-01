Geçtiğimiz gün bir eklenti yazar iken, resmin üzerine gelindiği zaman direkt hover vermek üzerinde yoğunlaşmıştım. Bunu bildiğiniz gibi CSS ile yapabilmek mümkün. Ancak ben HTML ile daha basit bir yol arıyordum. Bu yolu Stack Overflow web sitesinde araştırma yaparken buldum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Aşağıdaki kodu kullanarak yalnızca HTML ile resimlere hover verebilirsiniz. Aşağıdaki kodu doğru kullandığınızdan emin olursanız, problemsiz çalışacaktır.

<img src="İlk Resim" onmouseover="this.src='Üzerine Gelince Değişen Resim'"onmouseout="this.src='İlk Resim'" />