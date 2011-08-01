Dünyadaki HTML bazında standartları belirleyen ve bu konuda otorite olarak kabul görülen, web dünyasına oldukça fazla katkısı bulunan W3C kesinlikle değerli bir varlık. Dolayısı ile sitenizdeki HTML kodlamalarda yaptığınız hataları düzeltmeniz için de W3C sizlere yardımcı olacaktır. W3C tarafından geliştirilen bir uygulama ile, otomatik olarak sitenizde yaptığınız HTML standartları bazındaki hataları kolaylıkla görebilir, inceleyebilir ve bu bağlamda düzenleyebilirsiniz. Buraya tıklayarak HTML hatalarınıza göz atabilirsiniz.

AYRICA: Online Favicon Oluşturma Uygulaması (Ücretsiz)

HTML Hatalarını Otomatik Kontrol Edelim

Öncesinde "Address" adlı kutucuğa web sitenizin tam URL'sini girin ve Check adlı butona tıklayarak biraz bekleyin. Eğer HTML bazında hatalı kodlamalar var ise, ilgili uygulama size bu yönde bilgilendirme sağlayacaktır.