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HTC U11 EYEs, Resmi Olarak Tanıtıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:17 - Tarih: 15 Ocak 2018 - Yorum: 0
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HTC U11 EYEsHTC, selfie tutkunları için geliştirdiği yeni akıllı telefonu U11 EYEs’ı resmi olarak duyurdu. 6 inçlik 1080×2160 piksel çözünürlüğünde Gorilla Glass 3 kaplamalı 18:9 ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü 1.8 GHz’lik sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 652 işlemcisi, Adreno 510 grafik birimi ve 4 GB RAM belleğinden alıyor. microSD desteği ile arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı ve 3.930 mAh bataryası ile karşımıza çıkan HTC U11 EYEs, arka tarafında f/1.7 diyafram açıklığına sahip çift LED flaşlı 12 MP kamerası ile boy gösteriyorken, ön tarafında da f/2.2 diyafram açıklığına sahip iki adet 5 MP kamera ile dikkat çekiyor.

HTC U11 EYEs, Resmi Olarak Tanıtıldı

157.9 x 75 x 8.5 mm boyutlarında – 185 gram ağırlığında olan ve yüz kilidi özelliği bulunan akıllı telefon, Android 8.0 Oreo işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C bağlantı noktaları ile desteklenen ve IP67 sertifikasına sahip olan cihazın yaklaşık 500 dolarlık fiyatıyla ilk olarak Çin’de satışa sunulması bekleniyor.

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