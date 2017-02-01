HTC tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan “U Ultra” akıllı telefonunun beklenen fiyatı nihayet belli oldu. 5.7 inç ekranında 2560 x 1440 çözünürlük sunan akıllı telefon, ayrıca 2.05 inç boyutlu ikinci bir ekrana da sahip. Snapdragon 821 işlemcisinden güç alan ve 3.000 mAh batarya, 12 MP arka kamera ve 16 MP ön kamera ile birlikte gelen akıllı telefonun açıklanan fiyatı ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli. 128 GB depolamaya sahip modelin fiyatı ise henüz belli değil. 1 Mart itibarıyla Çin’de satışa sunulacak olan HTC U Ultra akıllı telefonun fiyatı ise 740 dolar olarak açıklandı.