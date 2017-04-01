HTC‘nin geçtiğimiz günlerde internete sızan yeni telefonu One X10, resmi olarak duyuruldu. Yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken akıllı telefon, 4.000 mAh kapasiteli bataryası ile tam dolu pille 2 güne varan kullanım imkanı vadediyor. 5,5 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranının yanında sekiz çekirdekli Helio P10 işlemcisi ve 3 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon, microSD kart desteği ile artırılabilir 32 GB’lık dahili hafıza ile geliyor. F/2.0 diyaframlı 16 megapiksel arka kamera ve F/2.2 diyaframlı 8 megapiksel ön kameranın yer aldığı metal gövdeli HTC One X10, çift SIM kart desteği ile siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan HTC One X10, nisan ayının sonunda ilk olarak Rusya’da satışa sunulacak. Akıllı telefonun Rusya’daki satış fiyatı ise yaklaşık 355 dolar olarak açıklandı.