HTC Desire 12 Plus Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı

HTC, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Desire 12 ile gündeme gelmesinden sonra şimdi de tanıtımını yapacağı Desire 12 Plus modeli sızdırıldı. Desire 12′ye eşlik edecek olan Desire 12 Plus, 5,9 inçlik 720×1440 piksel çözünürlüklü, 298 PPI değerinde 18:9 en boy oranı bulunan bir ekran ile gelecek. Sekiz çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 450 işlemcisinden ve 3 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon, microSD ile arttırılabilen dahili 32 GB hafıza ve Quick Charge 3.0 destekli 2.965 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış.

158.24 x 76.54 x 8.39 mm ölçülerinde ve 155 gram ağırlığında olan HTC Desire 12 Plus, Android 8.0 Oreo işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak.

Ayrıca telefonun arkasında 13 megapiksel, önünde de dijital görüntü sabitleme (EIS) özelliğinin bulunması beklenen 8 megapiksel bir kamera bulunuyor. Akıllı telefonun arka kamerası ise arka aydınlatmalı sensör ve düşük ışık koşullarında bile kaliteli fotoğraflar vadediyor. HTC Desire 12 Plus akıllı telefonun resmi tanıtımının ne zaman olacağı ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.