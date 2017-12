Bazı kötücül amaçları olan insanlar zaman zaman web sitelerimize veya direkt sunucumuza DDoS saldırıları yapabilmektedir. Buradaki temel amaç, çok fazla sorgu göndererek, ilgili web sitesinin devre dışı kalmasını sağlamaktır. Ancak eğer ki böyle bir durumla karşılaştıysanız, yani tek bir IP adresinden yüzlerce sorgu gönderiliyor ise, bu IP adresini .htaccess ile engellemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodları dosyanızın en üstüne ekleyerek IP engelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: İşte WordPress’in Varsayılan .htaccess Dosyası

.htaccess ile IP Engelleme Nasıl Yapılır?

deny from IP Adresi

deny from IP Adresi

deny from IP Adresi

Not: IP adresini aynı şekilde artırabilirsiniz.