HP’den Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı: Sprocket Plus

HP, taşınabilir cep yazıcısı modeli olan Sprocket’ın yeni versiyonunu duyurdu. Sprocket Plus isimli yeni model, ince ve taşınabilir olmasının yanı sıra öncekilerine göre %30 daha büyük (5.8 cm x 8.6 cm boyutunda) fotoğraflar basabiliyor. Ayrıca ürünün kendi uygulaması ile kullanıcılar çektiği fotoğraflarını basmadan önce renkli çerçeveler, emojiler, metinler, çıkartmalar ve filtreler ile kişiselleştirebilecek. Diğer bir bilgi ise cihaz ile basılan baskılar ZINK sıfır mürekkep teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. Satın alındığında 10 adet fotoğraf kağıdının da içinde yer aldığı HP Sprocket Plus, nisan ayından itibaren yaklaşık 599 TL‘den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.