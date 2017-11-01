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Honor V10 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:46 - Tarih: 28 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Honor V10 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı (Video)Huawei, şık bir tasarıma sahip yeni akıllı telefonu Honor V10‘u resmi olarak duyurdu. 5,9 inç boyutunda 2160×1080 piksel çözünürlüklü 18:9 ekranı ile karşımıza gelen akıllı telefon, gücünü yapay zeka destekli Kirin 970 işlemcisinden ve versiyonuna göre 4-6 GB RAM bellek seçeneklerinden alıyor. 157 × 74.98 × 6.97 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında olan Honor V10, 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine ek olarak 16+20 MP çift arka kamera, 13 MP ön kamera ve 3.750 mAh kapasitesinde bataryaya sahip.

Honor V10 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Android 8.0 Oreo işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan ve kırmızı, siyah, mavi ve altın renk seçenekleri bulunan akıllı telefon, 5 Aralık tarihinden itibaren yaklaşık 409 dolara ilk olarak Çin pazarında satılacak. Daha sonrasında da diğer bölgelere gelmesi bekleniyor.

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