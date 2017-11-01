Honor V10 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Huawei, şık bir tasarıma sahip yeni akıllı telefonu Honor V10‘u resmi olarak duyurdu. 5,9 inç boyutunda 2160×1080 piksel çözünürlüklü 18:9 ekranı ile karşımıza gelen akıllı telefon, gücünü yapay zeka destekli Kirin 970 işlemcisinden ve versiyonuna göre 4-6 GB RAM bellek seçeneklerinden alıyor. 157 × 74.98 × 6.97 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında olan Honor V10, 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine ek olarak 16+20 MP çift arka kamera, 13 MP ön kamera ve 3.750 mAh kapasitesinde bataryaya sahip.

Android 8.0 Oreo işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan ve kırmızı, siyah, mavi ve altın renk seçenekleri bulunan akıllı telefon, 5 Aralık tarihinden itibaren yaklaşık 409 dolara ilk olarak Çin pazarında satılacak. Daha sonrasında da diğer bölgelere gelmesi bekleniyor.