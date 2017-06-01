Başarılı ve efsane seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli serisi, vizyona girdiği her yeni bölümü ile gişede başarıyı elde ediyor. 2001 yılında ilk bölümünün ardından geçtiğimiz 13 Nisan tarihinde de sekizinci bölümü ile karşımıza gelen film, izlendikten sonra yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Ancak, yapımın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile merakla bekleyen takipçilerin üzüleceğini söyleyebiliriz.

Başrol oyuncusu Vin Diesel tarafından geçtiğimiz dönemde yapılan açıklama ile filmin dokuzuncu bölümü 19 Nisan 2019 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise filmin resmi Twitter hesabından gelen açıklama ile dokuzuncu bölümün vizyon tarihi yaklaşık bir yıl ertelendi ve 10 Nisan 2020 olarak açıklandı.