Hızlı ve Öfkeli serisinin merakla beklenen yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 8 için yeni bir tanıtım yayımlandı. Yeni karakterlerin de dahil olduğu filmde bizleri şaşırtıcı olaylar bekliyor. Dom ve Letty’nin sakin bir balayı geçirmesiyle başlayan hikaye, gizemli bir kadının ortaya çıkması ve Dom’u kendisine çekip işler yaptırmasıyla heyecanlanıyor. Arkadaşları da onu bu durumdan kurtarmaya çalışıyor. Olayların nasıl bu duruma geldiğini anlamamız için ise filmin çıkışını beklemeliyiz.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson’ın başrollerinde yer aldığı filmde onlara Tyrese Gibson, Chris Bridges, Lucas Black, Scott Eastwood, Kurt Russell ve Jason Statham gibi isimler eşlik ediyor.

Ayrıca Charlize Theron ve Helen Mirren gibi iki tecrübeli oyuncu da yeni karakterler ile karşımıza çıkıyor. 14 Nisan 2017‘de vizyona girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 8′in yeni tanıtımını aşağıdan izleyebilirsiniz.