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Hızlı ve Öfkeli 8′den Sosyal Medya için Özel Video

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 07 Mart 2017 - Yorum: 0
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Hızlı ve Öfkeli 8den Sosyal Medya için Özel VideoÇıkışına yaklaşırken yayınladığı her tanıtım videosu ile bekleyenlerin merakını körüklemeyi başaran Hızlı ve Öfkeli 8‘in yeni videosu, Twitter’a özel olarak paylaşıldı. Dom ve Letty’nin sakin geçen balayı sırasında gizemli bir kadının ortaya çıkması ve Dom’u kendisine çekip işler yaptırmasıyla filmin heyecanı başlıyor. Merakımızı sonlandırmak için ise filmin çıkışını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yönetmenliğini F. Gary Gray’in üstlendiği filmin başrolünde ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson gibi isimleri görüyoruz. 14 Nisan 2017‘de vizyona girmesi beklenen filmin yeni paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hızlı ve Öfkeli 8den Sosyal Medya için Özel Video

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