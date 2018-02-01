Hızlı ve Esnek Web Tarayıcısı: Vivaldi

Günümüzde birçok tarayıcı mevcut. Chrome, Firefox, IE, Opera v.b… Ancak rakiplerine göre biraz daha farklı bir tarayıcı daha var: Vivaldi. İlgili tarayıcı tasarım kişiselleştirme açısından oldukça esnek bir kullanım imkânı tanıyor. Buna ek olarak, Chromium altyapısını kullandığı için birçok Chrome eklentisini de destekliyor. Yan paneli, sekmeleri gruplayabilme gibi özellikleri ise işin en güzel yanı. Hızı ise kötü değil. Dolayısı ile farklı bir tarayıcı deneyimi yaşamak istiyorsanız, Vivaldi Tarayıcı’yı denemenizi önerebiliriz. En azından farklı bir deneyim yaşamak için güzel bir tercih olacaktır.

İndir: Vivaldi Tarayıcı (Türkçe)