IO Interactive tarafından tüm hakları satın alınan Hitman serisi, Hitman: Game of the Year Edition oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İçerisinde Hitman: The Complete First Season oyununu barındıracak olan Game of the Year Edition; Clown Suit, Raven Suit, Cowboy Suit isminde üç yeni kıyafet, yeni bir beyzbol sopası, Sieger 300 Ghost adlı bir Sniper Rifle ve The Striker adlı bir Magnum silahı ile gelecek. Ayrıca “Patient Zero” adlı yeni bir senaryoya sahip olan oyuna Tobii Eye Tracking desteği de eklenecek. 7 Kasım‘da PS4, Xbox One, ve PC için çıkışını yapacak olan oyun, 59.99 dolar fiyata sahip olacak. Eğer Hitman: The Complete First Season oyununa sahipseniz, sadece 19.99 dolar karşılığında sahip olabileceksiniz.