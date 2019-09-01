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Her Karaktere Bürünebilen Cosplay Sanatçısı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:55 - Tarih: 07 Ekim 2019 - Yorum: 0

Ilona BugaevaKimi zaman oldukça başarılı örnekleriyle karşımıza çıkan cosplay çalışmaları, oldukça zahmetli bir hobi ve kimileri için de iş. Henüz 18 yaşında olan Ilona Bugaeva da cosplay çalışmaları ile gören herkesin hayranlığını kazanıyor. Oldukça iyi hazırlanan yetenekli cosplayci, makyaj ve kıyafetlerin yardımıyla istediği her karakterin yerine geçebiliyor.

Saint-Petersburg'da yaşayan genç kadın, instagram sayfası üzerinden yüklediği çalışmaları ile adından hızlıca söz ettirmeyi başardı. Şimdilik 87 bin takipçiyi geride bırakan cosplaycinin takipçi sayısının hızlı bir şekilde artacağını söylesek, yanlış olmaz diye düşünüyoruz.

Game of Thrones'tan Daenerys Targaryen, Arya Stark, Melisandre ve Margaery Tyrell gibi karakterlerin yanı sıra Harley QuinnHermione Granger, Spider-Gwen, Triss Merigold, Barbie, Weavess, Yennefer, Wednesday Addams ve Elsa karakterlerine büründüğü kareler de oldukça benzer görünüyor. Cosplay çalışmalarının bir kısmını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Ilona Bugaeva Cosplay Çalışmaları

Harley Quinn (Suicide Squad) Spider-Gwen (Marvel) Elizabeth (Bioshock) Melisandre (Game of Thrones) Hermione Granger (Harry Potter) - 1 Hermione Granger (Harry Potter) - 2 Daenerys Targaryen (Game of Thrones) - 1 Daenerys Targaryen (Game of Thrones) - 2 Margaery Tyrell (Game of Thrones) Elsa (Frozen) Wednesday Addams (Addams Family) Belle (Beauty And The Beast) Belle (Beauty And The Beast) Anna (Frozen) Barbie Yennefer (The Witcher) Triss Merigold (The Witcher) Arya Stark (Game Of Thrones) Weavess (The Witcher)

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