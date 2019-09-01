Her Karaktere Bürünebilen Cosplay Sanatçısı

Kimi zaman oldukça başarılı örnekleriyle karşımıza çıkan cosplay çalışmaları, oldukça zahmetli bir hobi ve kimileri için de iş. Henüz 18 yaşında olan Ilona Bugaeva da cosplay çalışmaları ile gören herkesin hayranlığını kazanıyor. Oldukça iyi hazırlanan yetenekli cosplayci, makyaj ve kıyafetlerin yardımıyla istediği her karakterin yerine geçebiliyor.

Saint-Petersburg'da yaşayan genç kadın, instagram sayfası üzerinden yüklediği çalışmaları ile adından hızlıca söz ettirmeyi başardı. Şimdilik 87 bin takipçiyi geride bırakan cosplaycinin takipçi sayısının hızlı bir şekilde artacağını söylesek, yanlış olmaz diye düşünüyoruz.

Game of Thrones'tan Daenerys Targaryen, Arya Stark, Melisandre ve Margaery Tyrell gibi karakterlerin yanı sıra Harley Quinn, Hermione Granger, Spider-Gwen, Triss Merigold, Barbie, Weavess, Yennefer, Wednesday Addams ve Elsa karakterlerine büründüğü kareler de oldukça benzer görünüyor. Cosplay çalışmalarının bir kısmını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Ilona Bugaeva Cosplay Çalışmaları