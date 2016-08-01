Hayat Kurtaran Parametre: Clear Both Nedir?

Başlık biraz abartılı gelmiş olabilir. Ancak açıklamasını yapabilirim. Bildiğiniz gibi CSS ile bir div’i sola veya sağa yaslamak adına “float” parametresini kullanırız. Ancak bu kodun ardından eklediğimiz div, bu koda ait div ile iç içe geçebiliyor. Bu gibi durumları ortadan kaldırmak adına da clear parametresi bize yardımcı olmaktadır. Yani üzerindeki float etiketli bir div’in kendisinden sonraki div için geçersiz kılınmasına olanak tanıyor. Yapmanız gereken de pek bir şey yok. İlgili div içerisine aşağıdaki örnekteki gibi bir ekleme yapmanız yeterli olacaktır. Faydalı bir komut olduğuna inanıyorum.

Özet: CSS’de float parametresini yeni div için yok saymak adına kullanılabilmektedir.