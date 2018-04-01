Bu zamana kadar çok hayâl kurdum ve bu hayâllerimin başında Teknobeyin geliyor… Her zaman kalıcı projeler üretmek isteyen bir girişimci oldum ve bu zaman zaman zorlayıcı oldu. Yani zor zamanlar da geçirdik… Ancak ne olursa olsun pes etmemeyi öğrendim sayılır, bu 10 senelik sektör hayatımda. Her zaman notlar aldım, dikkatli okudum birçok şeyi… Kendimi geliştirmeye özen gösterdim ve çocukluktan beri “bir şeyler yaratmak” için efor sarf ettim… En azından denedim.

Hayâllerimden Vazgeçmeyeceğime Söz Veriyorum

Bugün ise baktığımda, hayâllerimi hâlâ koruduğumu görüyorum. Bu kategoriye pek yazı yazmıyoruz normalde ancak ben bir farklılık olsun diyerek, içimdekileri paylaşmak istedim. Bu arada, bugün 18 Nisan ve benim doğum günüm. Ben bugüne özel olarak, herkesin karşısında bir söz vermek istiyorum kendime. Hayâllerimden asla vazgeçmeyeceğim. Ne kadar sıradan, ne kadar basit görülür ise görülsün, ben asla hayâllerimi yarı yolda bırakmayacağıma söz veriyorum. Ben Haydar Doğan Gezici olarak hayâllerimi koruyacağıma dair söz veriyorum. Pes etmeyi düşündüğüm zamanlarda ise, bu yazımı okuyamaya tekrar geleceğim… Söz veriyorum. Verdiğim bu sözü asla unutmayacağım… Teşekkürler.