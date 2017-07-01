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Harika Bir Chrome Eklentisi: Clipboard History 2

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:19 - Tarih: 23 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Harika Bir Chrome Eklentisi: Clipboard History 2Chrome için geliştirilmiş olan harika uzantılar mevcut. Geçtiğimiz günlerde WhatFont adlı bir uzantıdan da bahsetmiştik hatırlarsanız. Şimdi ise kopyala / yapıştır geçmişinizi takip edebileceğiniz bir uzantı olan Clipboard History 2 adlı eklentiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlgili uzantı ile, yaptığınız kopyala / yapıştır aksiyonlarınız kayıt edildiği için, daha sonra tekrar bunları gözden geçirebiliyorsunuz. Bu gerçekten de harika bir işleve sahip bir eklenti olsa gerek. Bağlantı aşağıdadır…

Adres: Clipboard History 2

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