Chrome için geliştirilmiş olan harika uzantılar mevcut. Geçtiğimiz günlerde WhatFont adlı bir uzantıdan da bahsetmiştik hatırlarsanız. Şimdi ise kopyala / yapıştır geçmişinizi takip edebileceğiniz bir uzantı olan Clipboard History 2 adlı eklentiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlgili uzantı ile, yaptığınız kopyala / yapıştır aksiyonlarınız kayıt edildiği için, daha sonra tekrar bunları gözden geçirebiliyorsunuz. Bu gerçekten de harika bir işleve sahip bir eklenti olsa gerek. Bağlantı aşağıdadır…

Adres: Clipboard History 2