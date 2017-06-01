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Hangi Yazılarınız Daha Çok Hit Alıyor?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:07 - Tarih: 07 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Hangi Yazılarınız Daha Çok Hit Alıyor?Geçtiğimiz Analytics ile ilgili içeriğimizde, hangi tarayıcılardan sitenize giriş yapıldığını öğrenebilmeniz için birtakım yönergelere göz atmıştık. Şimdi ise Google Analytics ile web sitemizdeki hangi yazılarımızın daha çok hit aldığını öğreniyor olacağız. Böylelikle web sitenizdeki en popüler yazılarınızın ortaya çıkmasını ve gerektiğinde bu yazılarınızı düzenlemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde işlem gerçekleştirmeniz için tamamen yeterli olacaktır.

Hangi Yazılarımızın Daha Çok Hit Aldığını Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

Hangi Yazılarınız Daha Çok Hit Alıyor?

2) Davranış sekmesine tıklayın.

Hangi Yazılarınız Daha Çok Hit Alıyor?

3) Site İçeriği > Tüm Sayfalar sekmesine tıklayın.

Hangi Yazılarınız Daha Çok Hit Alıyor?

4) Karşınıza en çok hit alan yazılarınız listelesi çıkacaktır. Göz atabilirsiniz.

Hangi Yazılarınız Daha Çok Hit Alıyor?

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