Geçtiğimiz Analytics ile ilgili içeriğimizde, hangi tarayıcılardan sitenize giriş yapıldığını öğrenebilmeniz için birtakım yönergelere göz atmıştık. Şimdi ise Google Analytics ile web sitemizdeki hangi yazılarımızın daha çok hit aldığını öğreniyor olacağız. Böylelikle web sitenizdeki en popüler yazılarınızın ortaya çıkmasını ve gerektiğinde bu yazılarınızı düzenlemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde işlem gerçekleştirmeniz için tamamen yeterli olacaktır.

Hangi Yazılarımızın Daha Çok Hit Aldığını Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Davranış sekmesine tıklayın.

3) Site İçeriği > Tüm Sayfalar sekmesine tıklayın.

4) Karşınıza en çok hit alan yazılarınız listelesi çıkacaktır. Göz atabilirsiniz.