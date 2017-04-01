Günümüzde neredeyse her gün yeni bir bebek hayata gözlerini açıyor. Dolayısı ile bu hamilelik sürecinde de anneler kitaplara ek olarak, en çok İnternet’ten araştırma yapmayı tercih ediyor. Peki, bunu nereden anlıyoruz? Bu yönde açılan binlerce internet sitesi var çünkü. Ancak buradaki konunun niceliğinden çok, niteliği ile ilgilenmekte yarar var. Çünkü gebelik gibi önemli bir konuda web sitesi oluşturmak oldukça zor bir iş. Bu yüzden hamile annelere kaynak olabilmesi adına web sitesi oluştururken çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ilgili web sitesinin içeriği, anlaşılabirliği ve içeriklerinin doğruluğu bu yönde oldukça önem arz etmektedir demek yanlış olmayacaktır.

AYRICA: Kadınların Kesinlikle İndirmesi Gereken 5 Uygulama

Hamilelik Sitesi Oluşturmak için Çaba Gerekiyor

Örnek vermek gerekir ise, www.hamilelik.gen.tr adlı web sitesi bu yönde oldukça titiz hareket eden bir proje. Gerek tasarım, gerek içerik skalası bakımından benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Ayrıca Blogger kullanarak kalıcı olduğunu da gösteriyor diyebiliriz. Sonuç olarak, hamilelik ile ilgili bir web sitesi oluşturmadan önce detaylı bir şekilde analiz yapılması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.