GTA Online için Yeni Araç ve Slashers Modu Yayınlandı

Rockstar Games, GTA Online için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan duyuru ile oyuna Legendary Motorsport dükkanında bulabileceğiniz Overflod Autarch adında yeni bir araba dahil edildi. Oldukça hızlı gidebilen araç, polislerden kaçmak için tercih edilebilir gibi duruyor. Bir diğer yenilik ise Slashers isimli Adversary modu. Bu mod ile iki takım tamamen karanlık bir ortamda karşı karşıya olacak ve bir takımda pala ve av tüfekleri olacakken, diğer takımda ise termal görüş ve el feneri olacak. Ayrıca dikkat çeken kısım ise her bir dakikada taraflar yer değiştirecek ve bu durum bir takım yenilene kadar devam edecek. Yayında olan bu modu, 8 Ocak 2018′e kadar çifte GTA$ ve RP kazanç ile oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler…