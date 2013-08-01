Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

GTA Online için Yeni Araç ve Slashers Modu Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:32 - Tarih: 28 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

GTA Online için Yeni Araç ve Slashers Modu YayınlandıRockstar Games, GTA Online için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan duyuru ile oyuna Legendary Motorsport dükkanında bulabileceğiniz Overflod Autarch adında yeni bir araba dahil edildi. Oldukça hızlı gidebilen araç, polislerden kaçmak için tercih edilebilir gibi duruyor. Bir diğer yenilik ise Slashers isimli Adversary modu. Bu mod ile iki takım tamamen karanlık bir ortamda karşı karşıya olacak ve bir takımda pala ve av tüfekleri olacakken, diğer takımda ise termal görüş ve el feneri olacak. Ayrıca dikkat çeken kısım ise her bir dakikada taraflar yer değiştirecek ve bu durum bir takım yenilene kadar devam edecek. Yayında olan bu modu, 8 Ocak 2018′e kadar çifte GTA$ ve RP kazanç ile oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler…

GTA Online için Yeni Araç ve Slashers Modu Yayınlandı

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.504 yazıda 7.939 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık