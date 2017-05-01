GTA 5‘in başarılı olma nedenlerinden biri de oyunun çıkışı üzerinden belli bir süre geçmiş olsa bile online modlar için sürekli güncel tutulmasıdır. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan “Gunrunning” içeriği için çıkış tarihi, yayınlanan tanıtım videosu ile açıklığa kavuştu. 13 Haziran‘da yayınlanacak olan içerik ile oyuna yeni görevler, araçlar ve silahlar eklenecek. Ayrıca içerik ile birlikte askeri araçlar da oyuna dahil olacak. GTA 5: Gunrunning için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

GTA 5: Gunrunning Video